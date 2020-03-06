Маас отметил роль России в обеспечении гарантий для гумпомощи Идлибу

Только российская сторона может обеспечить гарантии безопасности для населения сирийской провинции Идлиб, считает германский министр иностранных дел Хайко Маас.

«Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были обеспечены, и, честно говоря, эти гарантии могут быть предоставлены только Россией с помощью влияния на режим Асада», — сказал глава МИД в беседе с Deutschlandfunk.

Он выразил надежду на то, что эти меры по обеспечению безопасности помогут организовать гуманитарную помощь жителям региона.

5 марта в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.

Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.

После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Так, согласно договорённостям, с 00:01 6 марта в идлибской зоне деэскалации начался режим прекращения огня. Россия и Турция также решили создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.