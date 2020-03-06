Маас отметил роль России в обеспечении гарантий для гумпомощи Идлибу
- Reuters
«Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были обеспечены, и, честно говоря, эти гарантии могут быть предоставлены только Россией с помощью влияния на режим Асада», — сказал глава МИД в беседе с Deutschlandfunk.
Он выразил надежду на то, что эти меры по обеспечению безопасности помогут организовать гуманитарную помощь жителям региона.
5 марта в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.
Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.
После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.
Так, согласно договорённостям, с 00:01 6 марта в идлибской зоне деэскалации начался режим прекращения огня. Россия и Турция также решили создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.