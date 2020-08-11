Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 217 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 966 и достигло 217 293. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.
- © REUTERS/Kai Pfaffenbach
Отмечается, что общее число жертв COVID-19 в ФРГ составляет 9201.
В стране после коронавируса выздоровели более 198 тыс. человек.
Ранее глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила о приходе в страну второй волны коронавирусной инфекции.
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