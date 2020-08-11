Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 217 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 966 и достигло 217 293. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.
Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 217 тысяч
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Отмечается, что общее число жертв COVID-19 в ФРГ составляет 9201.

В стране после коронавируса выздоровели более 198 тыс. человек.

Ранее глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила о приходе в страну второй волны коронавирусной инфекции.

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