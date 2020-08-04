Во врачебном союзе ФРГ заявили о приходе второй волны коронавируса
- Reuters
«Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста», — цитирует её Augsburger Allemeine.
Глава союза подчеркнула, что пока рост числа больных несопоставим с мартовскими и апрельскими цифрами, однако существует угроза того, что Германия может потерять достигнутые ранее успехи в борьбе с вирусом.
Также Йона отметила, что больницы страны готовы ко второй волне COVID-19. В отличие от марта и апреля, в госпиталях будут оставлять меньше коек интенсивной терапии.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
18 июля главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов сказал, что вторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может прийти в Россию осенью, но она будет слабее первой.
Доктор медицинских наук Николай Говорин, зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.