Во врачебном союзе ФРГ заявили о приходе второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила о приходе в страну второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста», — цитирует её Augsburger Allemeine.

Глава союза подчеркнула, что пока рост числа больных несопоставим с мартовскими и апрельскими цифрами, однако существует угроза того, что Германия может потерять достигнутые ранее успехи в борьбе с вирусом.

Также Йона отметила, что больницы страны готовы ко второй волне COVID-19. В отличие от марта и апреля, в госпиталях будут оставлять меньше коек интенсивной терапии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

18 июля главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов сказал, что вторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может прийти в Россию осенью, но она будет слабее первой.

Доктор медицинских наук Николай Говорин, зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.