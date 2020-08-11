В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии

Соединённые Штаты приветствуют действия властей Словакии, которые ранее заявили о высылке нескольких российских дипломатов.

«США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые зарубежные злонамеренные лица представляют её суверенитету», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Словацкий МИД, как отметили в Госдепе, послал ясный сигнал, что ведомство не будет «мириться с политически мотивированными преступными действиями России» на своей территории или в Европе.

Ранее официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага заявил, что несколько российских дипломатов должны покинуть страну в течение текущей недели.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, ведомство зеркально ответит на возможную высылку российских дипломатов.