В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии

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Соединённые Штаты приветствуют действия властей Словакии, которые ранее заявили о высылке нескольких российских дипломатов.
В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии
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«США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые зарубежные злонамеренные лица представляют её суверенитету», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Словацкий МИД, как отметили в Госдепе, послал ясный сигнал, что ведомство не будет «мириться с политически мотивированными преступными действиями России» на своей территории или в Европе. 

Ранее официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага заявил, что несколько российских дипломатов должны покинуть страну в течение текущей недели.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, ведомство зеркально ответит на возможную высылку российских дипломатов.

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