СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Словакии

Словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.

«Я не могу назвать имена сотрудников дипмиссии России, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии», — цитирует издание официального представителя словацкой дипломатии Юрая Томага.

По его словам, деятельность дипломатов «противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях».

При этом посольство России в Братиславе не комментирует эту информацию.

«Посольство данную информацию не комментирует», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что двое сотрудников чешского посольства в Москве объявлены персонами нон грата.

Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня.