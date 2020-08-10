СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Словакии

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Словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.
СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Словакии
  • РИА Новости

«Я не могу назвать имена сотрудников дипмиссии России, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии», — цитирует издание официального представителя словацкой дипломатии Юрая Томага.

По его словам, деятельность дипломатов «противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях».

При этом посольство России в Братиславе не комментирует эту информацию.

«Посольство данную информацию не комментирует», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что двое сотрудников чешского посольства в Москве объявлены персонами нон грата.

Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. 

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