В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов

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Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага в беседе с ТАСС заявил, что несколько российских дипломатов должны покинуть страну в течение текущей недели.
В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов
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По словам представителя МИД, словацкие спецслужбы «установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции», пишет агентство.

Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают нескольких российских дипломатов.

Посольство России в Братиславе не комментирует эту информацию.

Как заявили в Министерстве иностранных дел России, ведомство зеркально ответит на возможную высылку российских дипломатов.

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