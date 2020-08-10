В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов
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По словам представителя МИД, словацкие спецслужбы «установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции», пишет агентство.
Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают нескольких российских дипломатов.
Посольство России в Братиславе не комментирует эту информацию.
Как заявили в Министерстве иностранных дел России, ведомство зеркально ответит на возможную высылку российских дипломатов.