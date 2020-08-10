МИД России оценил договорённости об освобождении талибов в Афганистане

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Спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал достижение договорённости об освобождении 400 членов радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
МИД России оценил договорённости об освобождении талибов в Афганистане
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одно дело — заявить, но необходимо освободить реально, на практике. Вот этого пока нет. Ашраф Гани заявлял, что приказ подпишут 9 августа и людей начнут освобождать. Но этого не происходит. Вот что беспокоит», — указал он.

По словам дипломата, в настоящий момент важно начать на практике освобождать людей и готовиться к прямым переговорам.

Ранее СМИ сообщали, что Общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) постановило освободить оставшихся 400 заключённых — членов радикального движения «Талибан».

В августе госсекретарь США Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов для старта внутриафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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