МИД России оценил договорённости об освобождении талибов в Афганистане

Спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал достижение договорённости об освобождении 400 членов радикального движения «Талибан»* в Афганистане.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одно дело — заявить, но необходимо освободить реально, на практике. Вот этого пока нет. Ашраф Гани заявлял, что приказ подпишут 9 августа и людей начнут освобождать. Но этого не происходит. Вот что беспокоит», — указал он.

По словам дипломата, в настоящий момент важно начать на практике освобождать людей и готовиться к прямым переговорам.

Ранее СМИ сообщали, что Общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) постановило освободить оставшихся 400 заключённых — членов радикального движения «Талибан».

В августе госсекретарь США Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов для старта внутриафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.