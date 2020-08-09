СМИ: Всеафганский совет старейшин решил освободить заключённых талибов

Общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) постановило освободить оставшихся 400 заключённых — членов радикального движения «Талибан»*, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на документ.

«Джирга в целях устранения препятствий для начала мирных переговоров, прекращения кровопролития и соблюдения целесообразности… утверждает освобождение 400 заключённых, о которых говорит «Талибан», — говорится в тексте резолюции, опубликованной в Twitter.

Источники телеканала заявляют, что документ будет доработан и опубликован в ближайшее время с незначительными корректировками.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов для старта внутриафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.