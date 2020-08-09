СМИ: Всеафганский совет старейшин решил освободить заключённых талибов

Короткая ссылка
Общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) постановило освободить оставшихся 400 заключённых — членов радикального движения «Талибан»*, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на документ.
СМИ: Всеафганский совет старейшин решил освободить заключённых талибов
  • Reuters

«Джирга в целях устранения препятствий для начала мирных переговоров, прекращения кровопролития и соблюдения целесообразности… утверждает освобождение 400 заключённых, о которых говорит «Талибан», — говорится в тексте резолюции, опубликованной в Twitter.

Источники телеканала заявляют, что документ будет доработан и опубликован в ближайшее время с незначительными корректировками.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов для старта внутриафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить