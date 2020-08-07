Помпео призвал Афганистан освободить заключённых талибов

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить заключённых членов радикального движения «Талибан»* для старта внутриафганских переговоров.
Помпео призвал Афганистан освободить заключённых талибов
  • Reuters

«Насколько мы понимаем, они примут решение относительно скорого освобождения остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — говорится в заявлении Помпео, которое опубликовал Госдепартамент США.

Он подчеркнул, что от урегулирования внутриафганского конфликта зависит «размер и объём будущей помощи США» этой стране.

Ранее правительство Афганистана освободило 317 талибов из тюрем в провинции Парван.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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