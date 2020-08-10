Глава ПАСЕ оценил прошедшие в Белоруссии выборы президента

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс прокомментировал прошедшие в Белоруссии выборы президента.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ПАСЕ.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», — указал он.

По его словам, в рамках избирательного процесса в Белоруссии «кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жёсткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие выборы.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.