В Польше заявили о возможности введения санкций ЕС против Белоруссии

Короткая ссылка
Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Белоруссии.
В Польше заявили о возможности введения санкций ЕС против Белоруссии
  • Reuters

Таким образом он ответил на вопрос о возможной реакции Европейского союза на события в Белоруссии.

«Санкции будут одной из опций к рассмотрению», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что всё зависит от развития ситуации и действий белорусских властей. Также министр выразил надежду, что сценария с введением ограничений удастся избежать.

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий лидер страны Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить