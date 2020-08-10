В Польше заявили о возможности введения санкций ЕС против Белоруссии

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Белоруссии.

Таким образом он ответил на вопрос о возможной реакции Европейского союза на события в Белоруссии.

«Санкции будут одной из опций к рассмотрению», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что всё зависит от развития ситуации и действий белорусских властей. Также министр выразил надежду, что сценария с введением ограничений удастся избежать.

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий лидер страны Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии.