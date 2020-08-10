Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте восемь погибших

Короткая ссылка
Спасатели МЧС России за время проведения операции извлекли из-под завалов после взрыва в Бейруте тела восьми погибших. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Также указывается, что специалисты МЧС России оказали медицинскую помощь в Бейруте в 268 случаях, в том числе 29 детям.

«Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID, и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях», — сказали в ведомстве.

Всего спасатели и кинологические службы обследовали 3100 кв. м территории. Также было обследовано 6800 кв. м территории с помощью беспилотников.

«За время работы было обнаружено и извлечено 8 погибших», — заявили в МЧС.

Ранее в Бейруте был завершён поиск выживших под завалами после взрыва.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить