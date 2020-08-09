В Ливане заявили, что армия не стреляла по демонстрантам в Бейруте
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования ВС.
«Армия не стреляла из огнестрельного оружия по гражданским лицам в центре Бейрута», — говорится в тексте заявления.
Ранее стало известно, что в Бейруте возобновились столкновения между участниками акции протеста, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.
Накануне демонстранты потребовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.
RT ведёт прямую трансляцию.