В Ливане заявили, что армия не стреляла по демонстрантам в Бейруте

Командование ВС Ливана заявило, что армия не применяла оружие против демонстрантов в Бейруте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования ВС.

«Армия не стреляла из огнестрельного оружия по гражданским лицам в центре Бейрута», — говорится в тексте заявления.

Ранее стало известно, что в Бейруте возобновились столкновения между участниками акции протеста, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

Накануне демонстранты потребовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.

RT ведёт прямую трансляцию.