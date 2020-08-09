В Бейруте возобновились столкновения протестующих и правоохранительных органов.

Как сообщает Al Arabiya, протестующие бросают камни в полицейских, которые блокируют дорогу в районе здания парламента.

Для разгона манифестантов силовики используют также слезоточивый газ. Власти пытаются оттеснить толпы людей от здания парламента.

8 августа антиправительственный митинг в центре Бейрута, участники которого требовали отставки кабмина после взрыва в порту, перерос в столкновения протестующих с полицией.

Более 700 человек пострадали в ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в Бейруте.