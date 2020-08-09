В Бейруте возобновились столкновения

Короткая ссылка
В Бейруте возобновились столкновения протестующих и правоохранительных органов.
В Бейруте возобновились столкновения
  • Reuters

Как сообщает Al Arabiya, протестующие бросают камни в полицейских, которые блокируют дорогу в районе здания парламента.

Для разгона манифестантов силовики используют также слезоточивый газ. Власти пытаются оттеснить толпы людей от здания парламента.

8 августа антиправительственный митинг в центре Бейрута, участники которого требовали отставки кабмина после взрыва в порту, перерос в столкновения протестующих с полицией.

Более 700 человек пострадали в ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в Бейруте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить