Более 100 военных пострадали в ходе протестов в Бейруте

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Более 100 военнослужащих пострадали в ходе протестов в Бейруте, передаёт телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление ливанской армии.
Более 100 военных пострадали в ходе протестов в Бейруте
  • Reuters

«8 августа 2020 года, когда подразделения армии проводили полицейские операции, и во время протестов, которые имели место в районе Бейрута, солдат забрасывали камнями, петардами и коктейлями Молотова, в результате чего 105 человек получили ранения», — говорится в заявлении.

Среди пострадавших числятся восемь офицеров, двое из которых получили серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что более 700 человек пострадали в ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в Бейруте.

8 августа антиправительственный митинг в центре Бейрута, участники которого требовали отставки кабмина после взрыва в порту, перерос в столкновения протестующих с полицией.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Более 60 человек числятся пропавшими без вести.

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