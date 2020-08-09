В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью приближения к границам России.
В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России
  • РИА Новости

«Заявление министра обороны США Марка Эспера является частью целостной американской стратегии о превентивных мерах санкционного давления. Стоит отметить, что указанная политика себя не оправдала», — заявила Ковитиди.

Она отметила, что последнее время «безответственное поведение» внешнеполитического блока США негативно сказывается на международной репутации страны.

«Для того чтобы сохранить свой статус гегемона международных отношений, Вашингтон пытается использовать все возможные средства. То, что мы сегодня комментируем, является частью именно такой, достаточно неэффективной стратегии», — пояснила сенатор.

По её мнению, из-за своей политики Вашингтон не просто утрачивает своих союзников, а «нивелирует устои», о которых в США много говорят, такие как демократия и права человека.

«Они должны внимательно разобраться у себя в стране, прежде чем пытаться отвлечь внимание рядовых американцев от тех проблем, которые существуют сегодня в США, подобного рода замысловатыми манёврами», — заключила парламентарий.

Ранее Эспер заявил, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе.

Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.

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