В Госдуме объяснили слова главы Пентагона о войсках у границ России

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ.
В Госдуме объяснили слова главы Пентагона о войсках у границ России
  • РИА Новости

«Приход Трампа, при всём том, что он обещал сосредоточиться на решении внутриполитических задач, привёл к тому, что военный бюджет США существенно увеличился, военные расходы выросли... Когда Эспер говорит о расширении влияния НАТО, то, конечно, мы читаем в скобках, что имеется в виду влияние, прежде всего, США», — пояснил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобных заявлений не является «новинкой политики США». 

«Поскольку военные высказываются тогда, когда их боссы, политики, уже высказались, а политики Соединённых Штатов высказывались через те документы, которые они принимают касательно вопросов национальной обороны и безопасности США», — добавил он.

По словам депутата, во всех документах последнего времени чётко зафиксирован перечень «угроз», и в числе первых трёх указывается как раз Россия.

«Так что заявления военных идут в полном соответствии с заявлениями, действиями и стратегиями государственных деятелей США, тех, кто определяет внешнеполитический курс этой страны», — заключил Новиков.

Ранее Эспер заявил о том, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе.

Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.

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