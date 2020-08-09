В Госдуме объяснили слова главы Пентагона о войсках у границ России
- РИА Новости
«Приход Трампа, при всём том, что он обещал сосредоточиться на решении внутриполитических задач, привёл к тому, что военный бюджет США существенно увеличился, военные расходы выросли... Когда Эспер говорит о расширении влияния НАТО, то, конечно, мы читаем в скобках, что имеется в виду влияние, прежде всего, США», — пояснил Новиков.
Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобных заявлений не является «новинкой политики США».
«Поскольку военные высказываются тогда, когда их боссы, политики, уже высказались, а политики Соединённых Штатов высказывались через те документы, которые они принимают касательно вопросов национальной обороны и безопасности США», — добавил он.
По словам депутата, во всех документах последнего времени чётко зафиксирован перечень «угроз», и в числе первых трёх указывается как раз Россия.
«Так что заявления военных идут в полном соответствии с заявлениями, действиями и стратегиями государственных деятелей США, тех, кто определяет внешнеполитический курс этой страны», — заключил Новиков.
Ранее Эспер заявил о том, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе.
Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.