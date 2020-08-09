Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев никогда не будет вмешиваться в выборные процессы других стран, в том числе США.
Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США
  • © Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

«Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Ещё раз заверяю наших партнёров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнёрским отношениям с США», — заявил Зеленский.

Он призвал украинских граждан воздерживаться от любой деятельности, «связанной с президентскими выборами в США».

«Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды», — подытожил глава государства.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что Украине следует самостоятельно расследовать, пытались ли украинские граждане вмешаться в американские выборы 2016 года.

В ноябре того же года американский конгрессмент Ли Зелдин заявил, что «бесспорной правдой является тот факт, что украинцы вмешивались в выборы 2016 года». В частности, он связал с «вмешательством» бывшего посла Украины в США Валерия Чалого.

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