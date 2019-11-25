Американский конгрессмен заявил о вмешательстве Украины в выборы США

Член палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин в интервью телеканалу CNN заявил о вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году.

В своём выступлении Зелдин заявил, что Россия якобы «вмешивалась в выборы в Соединённых Штатах».

«Также бесспорной правдой является тот факт, что украинцы вмешивались в выборы 2016 года», — сказал он.

По словам конгрессмена, к «вмешательству» причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

В октябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стоит ждать новых обвинений во вмешательстве со стороны Соединённых Штатов в связи с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.