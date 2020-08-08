Протестующие в Бейруте ворвались в здание МИД Ливана

Протестующие в Бейруте ворвались в здание Министерства иностранных дел Ливана, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, здание расположено в районе Ашрафия в столице.

Агентство пишет, что протестующие подняли плакаты, на которых написано «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».

По информации LBCI, сотрудники службы безопасности пришли в здание МИД на переговоры с протестующими.

Ранее в центре Бейрута около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.

По данным Красного Креста, во время столкновений пострадали по меньше мере 58 человек.