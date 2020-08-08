Во время столкновений в Бейруте пострадали почти 60 человек

Короткая ссылка
Во время столкновений между участниками демонстрации и полицейскими в Бейруте пострадали 58 человек, сообщили в ливанском Красном кресте.
Во время столкновений в Бейруте пострадали почти 60 человек
  • Reuters

«14 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 44 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как пишет РИА Новости, тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте, они требуют отставки правительства и реформы.

Полиция использует слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих, те в ответ кидают камни, сообщает агентство.

Ранее в центре Бейрута около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.

Посол России в Бейруте Александр Засыпкин заявил, что вероятность попыток вмешательств во внутренние дела Ливана на фоне катастрофы после взрыва в порту города высока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить