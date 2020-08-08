Во время столкновений в Бейруте пострадали почти 60 человек

Во время столкновений между участниками демонстрации и полицейскими в Бейруте пострадали 58 человек, сообщили в ливанском Красном кресте.

«14 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 44 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как пишет РИА Новости, тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте, они требуют отставки правительства и реформы.

Полиция использует слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих, те в ответ кидают камни, сообщает агентство.

#Beirut Protest: 14 people have been transported to nearby hospitals. 44 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/7FDp15khwD — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

Ранее в центре Бейрута около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.

Посол России в Бейруте Александр Засыпкин заявил, что вероятность попыток вмешательств во внутренние дела Ливана на фоне катастрофы после взрыва в порту города высока.