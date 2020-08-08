Посол России предупредил о попытках вмешательства в дела Ливана

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Посол России в Бейруте Александр Засыпкин заявил, что вероятность попыток вмешательств во внутренние дела Ливана на фоне катастрофы после взрыва в порту города высока.
Посол России предупредил о попытках вмешательства в дела Ливана
  • Reuters

«Все делают заявления в поддержку Ливана, многие направляют помощь в том или ином виде, выражают надежды, что в беде люди объединяются. Реальность другая, и важно чётко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательства во внутренние дела Ливана», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, сейчас раздаются голоса фактически в пользу антинационализации ливанской проблемы. 

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Более 60 человек числятся пропавшими без вести.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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