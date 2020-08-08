В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции

В центре Бейрута около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, массовый антиправительственный митинг перешёл в беспорядки, сотрудники полиции используют газ, чтобы отбросить массы людей от здания парламента, а митингующие кидают камни в ответ.

По данным Lebanon 24, к месту столкновения направлены дополнительные силы полиции. Как пишет Al Jazeera, пострадали четыре человека.

Ранее посол России в Бейруте Александр Засыпкин заявил, что вероятность попыток вмешательств во внутренние дела Ливана на фоне катастрофы после взрыва в порту города высока.