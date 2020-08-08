Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.

Как отметил бывший капитан Борис Прокошев в беседе с РБК, само по себе вещество взорваться не могло.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — сказал он.

Прокошев добавил, что селитра хранилась герметично и воздух и вода не поступали внутрь упаковки.

«Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он ещё помещён в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый... Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков», — отметил он.

Ранее греческое издание ProtoThema сообщило, что службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

По последним данным, ещё более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.