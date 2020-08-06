СМИ: На Кипре разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

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Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, пишет греческое издание ProtoThema.
СМИ: На Кипре разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте
  • Reuters

Сообщается, что судно, якобы принадлежавшее гражданину России, было арестовано ливанскими властями в 2014 году.

2750 т аммиачной селитры было перевезено на склады в порту, и никто не занимался грузом, говорится в материале.

В свою очередь, диписточник РИА Новости рассказал, что россиянин Игорь Гречушкин в среду, 5 августа, обращался в консульство России на Кипре. Подробности разговора он не уточнил.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

По последним данным, погибли 135 человек, пострадали около 5 тыс.



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