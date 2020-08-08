Турция готова помочь отстроить повреждённый взрывом порт в Бейруте

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Турция готова помочь отстроить порт в Бейруте, который оказался повреждён из-за сильного взрыва в ливанской столице 4 августа. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Турция готова помочь отстроить повреждённый взрывом порт в Бейруте
  • Reuters

«Турция готова внести посильный вклад в восстановление порта Бейрута и прилегающих зданий», — сказал Октай во время визита в Ливан. Его слова приводит Anadolu.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

По последним данным, ещё более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.

«Роскосмос» опубликовал фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

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