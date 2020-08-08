Турция готова помочь отстроить повреждённый взрывом порт в Бейруте
- Reuters
«Турция готова внести посильный вклад в восстановление порта Бейрута и прилегающих зданий», — сказал Октай во время визита в Ливан. Его слова приводит Anadolu.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.
По последним данным, ещё более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.
«Роскосмос» опубликовал фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».