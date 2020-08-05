«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника

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«Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».
«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника
  • Reuters

«Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года», — говорится в подписи к фото.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 113 человек.

Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города.

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