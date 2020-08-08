В «Талибане» прокомментировали вывод войск США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана может завершиться до выборов президента США в ноябре, считает официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Сухейль Шахин.

«Да, это может случиться. Если они выведут войска до этого, я думаю, это хорошо для них. Потому что у афганского вопроса нет военного решения. Мы будем приветствовать их участие в восстановлении Афганистана, реабилитации страны. Мы приветствуем их роль в гражданских вопросах. Но они должны завершить свою военную задачу как можно раньше», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шахин добавил, что если США выведут войска раньше выборов, то это решение будет приветствоваться.

2 марта президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан»* заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Помимо этого, он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан.

9 марта в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.