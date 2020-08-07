Директор контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина обвинил Россию в попытке очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена.

«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский истеблишмент», — цитирует Эванину РИА Новости.

Также он заявил, что некоторые «связанные с Кремлём лица» якобы стремятся поддержать кандидатуру американского президента Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

Ранее Трамп заявил, что США будут уничтожены левыми радикалами, если Байден победит на президентских выборах.

В июле в Кремле подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира, в том числе в США.