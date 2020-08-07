Трамп и Макрон обсудили вопрос оказания помощи Ливану
- Reuters
Об этом в своём Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
«Два лидера договорились работать вместе с международными партнёрами, чтобы незамедлительно предоставить помощь ливанскому народу», — сказал Дир.
По его словам, Трамп и Макрон также обсудили оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.