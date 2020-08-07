Трамп и Макрон обсудили вопрос оказания помощи Ливану

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Американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос оказания помощи Ливану после взрыва в Бейруте.
Трамп и Макрон обсудили вопрос оказания помощи Ливану
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Два лидера договорились работать вместе с международными партнёрами, чтобы незамедлительно предоставить помощь ливанскому народу», — сказал Дир.

По его словам, Трамп и Макрон также обсудили оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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