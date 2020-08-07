В ООН призвали к отмене санкций в условиях пандемии коронавируса

Эксперты ООН в области прав и свобод призвали отменить или ослабить санкции в отношении развивающихся стран, так как ограничительные меры лишают граждан доступа к предметам первой необходимости.

«Санкции, введённые во имя обеспечения прав человека, на деле убивают людей и лишают их фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья и питание, и даже самого права на жизнь», — приводит ТАСС текст заявления.

В число наиболее пострадавших от санкций стран эксперты включили Венесуэлу, Иран, Йемен, Кубу, Сирию и Судан.

«Мы вновь призываем страны, которые ввели санкции, срочно их отменить, приостановить или свести к минимуму, чтобы можно было доставить лекарства, медицинское оборудование, продовольствие и топливо», — указывается в тексте.

В апреле постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.