Россия и КНР выступили против односторонних санкций

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Замглавы МИД России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй выступили против введения односторонних санкций, особенно в условиях пандемии. Об этом, как говорится в сообщении на сайте МИД России, они заявили в ходе телефонного разговора.
Россия и КНР выступили против односторонних санкций
  • AFP

Высокопоставленные дипломаты обсудили меры по противодействию распространению коронавируса при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения, а также ситуацию в Сирии и Йемене.

«Общим было мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран — членов ООН, недопустимости политизации гуманитарных проблем и неприемлемости односторонних экономических санкций, особенно в условиях борьбы с пандемией», — информирует МИД.

Также стороны подробно рассмотрели задачи продолжения и укрепления взаимодействия России и Китая при обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес для Москвы и Пекина, на международных площадках.

Ранее Китай выразил протест США в связи с введением санкций из-за Гонконга.

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