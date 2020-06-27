Китай выразил протест США в связи с введением санкций из-за Гонконга

Китай выразил протест США в связи с введением санкций в отношении китайских чиновников из-за Гонконга.

Об этом заявили в канцелярии МИД КНР в Гонконге.

«В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее Соединённые Штаты сообщили о визовых санкциях против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга.

В конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает «нечто мощное» в отношении Пекина из-за ситуации в Гонконге.

Сообщалось, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.