ЕС направил в Ливан 300 спасателей из-за взрыва в Бейруте
- Reuters
«300 спасателей из стран Евросоюза с техникой прибыли в Бейрут, ЕС также направил экстренные поставки медицинских средств», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Еврокомиссия уже выделила Ливану €33 млн экстренной помощи.
Ранее в МЧС России заявили, что спасатели в круглосуточном режиме работают на завалах, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.