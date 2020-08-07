ЕС направил в Ливан 300 спасателей из-за взрыва в Бейруте

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Европейский союз отправил в Бейрут 300 спасателей из-за взрыва, который произошёл в порту города.
ЕС направил в Ливан 300 спасателей из-за взрыва в Бейруте
  • Reuters

«300 спасателей из стран Евросоюза с техникой прибыли в Бейрут, ЕС также направил экстренные поставки медицинских средств», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Еврокомиссия уже выделила Ливану €33 млн экстренной помощи.

Ранее в МЧС России заявили, что спасатели в круглосуточном режиме работают на завалах, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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