ЕС направил в Ливан 300 спасателей из-за взрыва в Бейруте

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Европейский союз отправил в Бейрут 300 спасателей из-за взрыва, который произошёл в порту города.

«300 спасателей из стран Евросоюза с техникой прибыли в Бейрут, ЕС также направил экстренные поставки медицинских средств», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Еврокомиссия уже выделила Ливану €33 млн экстренной помощи.

Ранее в МЧС России заявили, что спасатели в круглосуточном режиме работают на завалах, образовавшихся после мощного взрыва в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.