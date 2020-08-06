МЧС развернуло в Бейруте мобильный госпиталь

Специалисты МЧС России развернули в пострадавшем от взрыва Бейруте аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас».

«Завершается установка медицинского оборудования в мобильном госпитале», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Отмечается, что госпиталь оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками.

Госпиталь рассчитан на 50 мест и может функционировать в автономном режиме в течение 14 суток.

Ранее самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами министерства на борту вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.