Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут
- Reuters
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«В 07:38 самолёт Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.
Отмечается, что на борту самолёта находятся дополнительная группировка отряда «Центроспас» и спецтехника.
Это рейс в Ливан для оказания помощи после взрыва стал четвёртым.
Ранее самолёт МЧС России вылетел из Саратова в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.