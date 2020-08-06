Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут

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Самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами министерства на борту вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут
  • Reuters
  • © Russian Emergencies Ministry

«В 07:38 самолёт Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Отмечается, что на борту самолёта находятся дополнительная группировка отряда «Центроспас» и спецтехника.

Это рейс в Ливан для оказания помощи после взрыва стал четвёртым.

Ранее самолёт МЧС России вылетел из Саратова в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.

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