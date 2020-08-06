Четвёртый самолёт МЧС вылетел в Бейрут

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Четвёртый самолёт МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан. На борту... 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развёртывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемиологической обстановки по COVID-19

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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