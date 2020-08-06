Косачёв оценил доклад США о «российской пропаганде»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал публикацию Госдепартаментом США доклада «Основы дезинформации и пропаганды России».
Косачёв оценил доклад США о «российской пропаганде»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По мнению американской стороны, данная экосистема состоит из пяти пунктов. В этот перечень входят «официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве».

«В докладе, на мой взгляд, идеально точно описана схема использования соответствующих информационных технологий, за одной оговоркой. Описана американская, а не российская схема действий. Именно американцы работают по всему миру в целях обеспечения собственного доминирования, в целях изменения ситуации в других странах в свою пользу, не чураясь никаких методов, в том числе выходящих за рамки международного права. Но приписывают они такие действия раз за разом именно России», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что средства, запрашиваемые Госдепартаментом и Министерством обороны США по российскому досье, важны для авторов соответствующих инициатив не как финансовый ресурс, а как «законодательное подтверждение того, что с российской стороны имеют место приписываемые России противоправные действия».

«Это такая вот штамповка через конгресс США тех теорий, которые вырабатываются в соответствующих кабинетах в Вашингтоне, но не имеют ничего общего с действительностью», — добавил он.

Ранее посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде». В дипмиссии считают, что Госдепу крайне не нравится существование альтернативных источников информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить