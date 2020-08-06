Косачёв оценил доклад США о «российской пропаганде»

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал публикацию Госдепартаментом США доклада «Основы дезинформации и пропаганды России».

По мнению американской стороны, данная экосистема состоит из пяти пунктов. В этот перечень входят «официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве».

«В докладе, на мой взгляд, идеально точно описана схема использования соответствующих информационных технологий, за одной оговоркой. Описана американская, а не российская схема действий. Именно американцы работают по всему миру в целях обеспечения собственного доминирования, в целях изменения ситуации в других странах в свою пользу, не чураясь никаких методов, в том числе выходящих за рамки международного права. Но приписывают они такие действия раз за разом именно России», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что средства, запрашиваемые Госдепартаментом и Министерством обороны США по российскому досье, важны для авторов соответствующих инициатив не как финансовый ресурс, а как «законодательное подтверждение того, что с российской стороны имеют место приписываемые России противоправные действия».

«Это такая вот штамповка через конгресс США тех теорий, которые вырабатываются в соответствующих кабинетах в Вашингтоне, но не имеют ничего общего с действительностью», — добавил он.

Ранее посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде». В дипмиссии считают, что Госдепу крайне не нравится существование альтернативных источников информации.