Посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде»
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Соответствующий пост российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.
«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — отметили в посольстве.
Российская сторона добавляет, что авторы документа даже не стесняются доходить до абсурда, указывая, например, депутата Госдумы Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва» в качестве примера «официальных правительственных коммуникаций».
«Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — подчеркнули в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России».
В июле сообщалось, что Госдепартамент США просит заложить $138 млн в бюджет на 2021 год для борьбы с «дезинформацией и пропагандой» со стороны России.