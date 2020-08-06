Посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде»

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Посольство России в США прокомментировало доклад американского Госдепартамента «Основы дезинформации и пропаганды России».
Посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде»
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Соответствующий пост российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — отметили в посольстве.

Российская сторона добавляет, что авторы документа даже не стесняются доходить до абсурда, указывая, например, депутата Госдумы Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва» в качестве примера «официальных правительственных коммуникаций».

«Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России».

В июле сообщалось, что Госдепартамент США просит заложить $138 млн в бюджет на 2021 год для борьбы с «дезинформацией и пропагандой» со стороны России.

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