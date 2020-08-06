В США опубликовали доклад об «основах российской пропаганды»

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Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России».
В США опубликовали доклад об «основах российской пропаганды»
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй», — приводит цитату из доклада агентство.

По мнению американской стороны, данная экосистема состоит из пяти пунктов. В этот перечень входят «официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве»

В Госдепе подчёркивают, что России в данном вопросе противопоставлены организованные усилия, которым Соединённые Штаты намерены активно помогать.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США просит заложить $138 млн в бюджет на 2021 год для борьбы с «дезинформацией и пропагандой» со стороны России.

В мае стало известно, что Соединённые Штаты выделят $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».

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