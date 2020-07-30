Госдеп запросил $138 млн на борьбу с «пропагандой Кремля»
- AFP
Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.
«Госдепартамент в бюджете на 2021 финансовый год запрашивает $138 млн на работу Центра глобального взаимодействия — более чем в два раза выше текущего уровня. Мы не потерпим дезинформацию и другую пропаганду, которой руководит Кремль или любые другие наши противники», — цитирует его ТАСС.
По словам Помпео, Россия является «дестабилизирующей авторитарной силой», действующей «на Украине, в Сирии, Ливии, а также внутри западных демократических стран».
В мае стало известно, что Госдеп выделит $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».