За сутки в мире выявили более 206 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 206 709 и достигло 18 354 342.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

За сутки в мире умерли 5116 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 696 147.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.