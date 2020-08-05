Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что временное отсутствие связи с россиянином Виктором Бутом, отбывающим срок в тюрьме США, было связано с техническими проблемами.
Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

По словам омбудсмена, временное отсутствии связи с Бутом «сильно волновало».

«Но нам удалось выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими проблемами», — сказала она.

Москалькова добавила, что никаких событий, угрожающих жизни или здоровью Бута, не произошло.

Ранее адвокат заявил об отсутствии связи с Бутом в течение двух недель.

Супруга Бута Алла просила посольство России в США помочь ей связаться с мужем, поскольку с ним пропала связь.

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