Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
По словам омбудсмена, временное отсутствии связи с Бутом «сильно волновало».
«Но нам удалось выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими проблемами», — сказала она.
Москалькова добавила, что никаких событий, угрожающих жизни или здоровью Бута, не произошло.
Ранее адвокат заявил об отсутствии связи с Бутом в течение двух недель.
Супруга Бута Алла просила посольство России в США помочь ей связаться с мужем, поскольку с ним пропала связь.