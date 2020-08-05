Очевидец из России рассказала о событиях в Бейруте

Россиянка, ставшая очевидцем событий в Бейруте, прокомментировала ситуацию.

«В этот момент я находилась в районе российского посольства. Это примерно в пяти километрах от эпицентра взрыва. Сначала всё начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, но не успели сделать несколько шагов, и нас накрыла взрывная волна», — заявила Екатерина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, осколки задержала москитная сетка на балконной двери, поэтому в семье никто не поранился.

Как отметила очевидец, сам город очень сильно разрушен. Екатерина добавила, что народ ещё не осознал до конца, что произошло.

Со своей стороны, председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News сказал, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.

«Самое главное — в первые часы добраться до тех, кого ещё можно обнаружить. Будут задействованы кинологи, специальное оборудование для поиска людей под завалами. Работа будет большая и серьёзная, а восстановление займёт не один год», — считает он.

Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.