Здание посольства ФРГ пострадало от взрыва в Бейруте

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Здание, в котором располагается канцелярия посольства ФРГ в Бейруте, получило повреждения из-за взрыва в порту.
Здание посольства ФРГ пострадало от взрыва в Бейруте
  • Reuters

«Здание, в котором находится канцелярия дипломатического представительства, было повреждено взрывом», — цитирует РИА Новости представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

По его словам, необходимо провести экспертизу с точки зрения дальнейшего использования здания.

Кризисный штаб посольства размещён в другом, более старом здании, отметили в ведомстве.

Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.

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