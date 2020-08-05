Российские гиды из Ливана рассказали о ситуации в Бейруте

Российские гиды Оксана Нахед и Екатерина Алаеддин из Ливана рассказали о ситуации в полуразрушенном Бейруте.

Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

«В центре города, понятно, страшно: улицы развалены, всё завалено. Районы огорожены, причём это жилые районы. Конечно, есть ограничения по передвижению, вчера были проблемы со связью. Пострадала вся центральная часть Бейрута, поскольку порт находится рядом с центром города: это и промышленные районы, и жилые кварталы», — заявила Оксана Нахед.

В связи с трагедией в Ливане объявлен трёхдневный траур.

«Я сейчас в Бейруте в районе российского посольства — это около 3—4 км от эпицентра взрыва. Всё начало трястись, пол ходил ходуном, люстры качались, посуда дребезжала — было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, и в это время нас накрыла взрывная волна», — говорит гид Екатерина Алаеддин.

Она отметила, что этот район был густонаселённым, кроме того, там сохранились исторические памятники: старый Бейрут, особняки XVIII—XIX веков, музеи. Это место, где в основном живут православные. Чтобы не было мародёрства, район был оцеплен.

Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.