Москва осудила ракетные удары Израиля по Сирии

МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по Сирии.

«Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряжённости.

Накануне сообщалось, что сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска.

Экс-министр обороны, бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман рассказал, при каких условиях возможно урегулирование отношений страны с Сирией.