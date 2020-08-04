Москва осудила ракетные удары Израиля по Сирии

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МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по Сирии.
Москва осудила ракетные удары Израиля по Сирии
  • РИА Новости

«Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряжённости.

Накануне сообщалось, что сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска. 

Экс-министр обороны, бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман рассказал, при каких условиях возможно урегулирование отношений страны с Сирией.

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