SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

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Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По данным агентства, атака осуществляется в сельской местности на юго-западе провинции Дамаск.

Другие подробности происходящего пока не приводятся.

20 июля сирийские военные также отражали воздушную атаку в районе Дамаска с помощью средств ПВО.

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