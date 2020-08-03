SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, атака осуществляется в сельской местности на юго-западе провинции Дамаск.

Другие подробности происходящего пока не приводятся.

20 июля сирийские военные также отражали воздушную атаку в районе Дамаска с помощью средств ПВО.