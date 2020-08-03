SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
По данным агентства, атака осуществляется в сельской местности на юго-западе провинции Дамаск.
Другие подробности происходящего пока не приводятся.
20 июля сирийские военные также отражали воздушную атаку в районе Дамаска с помощью средств ПВО.
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