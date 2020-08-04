В Израиле назвали условие урегулирования отношений с Сирией
- Reuters
Как отметил политик в беседе с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, с точки зрения Израиля присутствие Ирана в Сирии неприемлемо.
«Для нас, пока иранское присутствие будет продолжаться, нет возможности никакого урегулирования отношений с Сирией», — сказал Либерман.
В феврале в Тегеране заявили, что Иран даст сокрушительный ответ на любые «глупые и агрессивные действия» со стороны Израиля. Иранская сторона намерена защищать своё присутствие в Сирии, добавили там.
Как отметил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.