В Израиле назвали условие урегулирования отношений с Сирией

Экс-министр обороны, бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман рассказал, при каких условиях возможно урегулирование отношений страны с Сирией.

Как отметил политик в беседе с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, с точки зрения Израиля присутствие Ирана в Сирии неприемлемо.

«Для нас, пока иранское присутствие будет продолжаться, нет возможности никакого урегулирования отношений с Сирией», — сказал Либерман.

В феврале в Тегеране заявили, что Иран даст сокрушительный ответ на любые «глупые и агрессивные действия» со стороны Израиля. Иранская сторона намерена защищать своё присутствие в Сирии, добавили там.

Как отметил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.