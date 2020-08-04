В Израиле назвали условие урегулирования отношений с Сирией

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Экс-министр обороны, бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман рассказал, при каких условиях возможно урегулирование отношений страны с Сирией.
В Израиле назвали условие урегулирования отношений с Сирией
  • Reuters

Как отметил политик в беседе с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, с точки зрения Израиля присутствие Ирана в Сирии неприемлемо.

«Для нас, пока иранское присутствие будет продолжаться, нет возможности никакого урегулирования отношений с Сирией», — сказал Либерман.

В феврале в Тегеране заявили, что Иран даст сокрушительный ответ на любые «глупые и агрессивные действия» со стороны Израиля. Иранская сторона намерена защищать своё присутствие в Сирии, добавили там.

Как отметил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.

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