Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов
- © REUTERS/Bobby Yip/
«Предложенная отсрочка на один год выборов в законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга», — цитирует его заявление ТАСС.
Боррель отметил, что ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть соответствующее решение.
Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.
Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.