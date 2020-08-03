Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти китайского Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в законодательное собрание данного района.
Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов
  • © REUTERS/Bobby Yip/

«Предложенная отсрочка на один год выборов в законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга», — цитирует его заявление ТАСС.

Боррель отметил, что ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть соответствующее решение.

Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.

Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.

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